(Di giovedì 13 aprile 2023), ad Amici, suie nelladi tutti i giorni, non ha peli sulla lingua. Non è la prima volta che la cantante mette a nudo le sue riflessioni e, questa volta, riguardano...

...ha mostrato grosse difficoltà per una canzone proposta dalla sua stessa prof. Il ragazzo, dopo svariati tentativi di scrittura delle barre, è crollato riiutandosi di cantare. Amici, lo...Prima lodi Wax econtro Lorella Cuccarini, poi la lettera al veleno dell'insegnante di hip hop contro la collega di danza classica. Nella lettera di motivazione Emanuel Lo dice di voler ...Quisi era lamentata del duetto tra Cricca e Angelina ma oggi nella lettera di motivazione Lorella precisa: Dunque prima di consegnare il duetto a Federica e Wax, che ha avuto unopesante ...

Arisa, sfogo su TikTok: «Questi social se non li prendi per scherzare... ci siamo fatti fott**e la vita» leggo.it

Si è montato troppo la testa Wax e forse dovrebbe uscire da Amici 22 visto che rifiuta ogni sfida proposta da ArisaAd Amici, Wax è in difficoltà per il guanto di sfida che Arisa gli ha lanciato. Il cantante non riesce a scrivere le barre sulla canzone “Non l’hai mica capito”. La sua coach prova a farlo ragionare: ...