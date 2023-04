Ariano Irpino, si lancia dal ponte della panoramica: vivo per miracolo (Di giovedì 13 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAriano Irpino (AV) – Tragedia sfiorata nel comune di Ariano Irpino. Nel primo pomeriggio, un giovane si è lanciato dal ponte della panoramica. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Grottaminarda, che ha poi affidato il ragazzo, salvo per miracolo, al 118. Immediato il trasporto al “Frangipane”, il ragazzo non corre pericolo di vita. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) – Tragedia sfiorata nel comune di. Nel primo pomeriggio, un giovane si èto dal. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Grottaminarda, che ha poi affidato il ragazzo, salvo per, al 118. Immediato il trasporto al “Frangipane”, il ragazzo non corre pericolo di vita. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

