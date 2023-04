Ariana Grande risponde al bodyshaming | «Dovremmo essere più gentili nel commentare i corpi delle altre persone»

(Di giovedì 13 aprile 2023) La popstar e imprenditrice si difende dagli innumerevoli commenti degli utenti «preoccupati» che etichettano il suo corpo «poco sano» ed «eccessivamente magro» in un video coraggioso: «Il corpo che avevo prima era la versione meno sana di me. Prendevo antidepressivi e ci bevevo sopra. Ora sto bene»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sweetenergabry : RT @aritalia_update: Il video di Ariana Grande su TikTok é ufficialmente diventato il suo contenuto più visualizzato (62.9milioni) e con pi… - loreuncazzo : RT @aritalia_update: Bella Hadid ha repostato il tiktok di Ariana Grande sul suo profilo Instagram con un commento personale?? • link: http… - marcosinee : @rhanningaway Hahahaha by Ariana Grande - mariann94512819 : RT @ArianaTeamIT: Ariana Grande risponde alle critiche ricevute sul suo aspetto fisico tramite un video su TikTok?? - VanityFairIt : Ariana Grande pubblica un video su TikTok e questa volta non c’entrano le sue doti canore o tantomeno il suo brand… -

'Harry Potter' compie 20 anni ALBUM CULT Fotogallery - A Londra mostra per i 50 anni di 'Aladdin Sane' NUOVE FORME Fotogallery -dimagrita mette in allarme i fan AL CINEMA Fotogallery - ...Fotogallery - A Londra mostra per i 50 anni di 'Aladdin Sane' NUOVE FORME Fotogallery -dimagrita mette in allarme i fan AL CINEMA Fotogallery - Rocco Papaleo e Giorgia, le foto di scena da 'Scordato' DALL'8 NOVEMBRE AL CINEMA Fotogallery - 'The Marvels', arriva il primo ...Proprio lì nelle prossime settimane si susseguiranno le riprese del film Wicked, prodotto dalla Universal Pictures e interpretato dache indosserà i panni di Glinda. La pellicola che ...

Ariana Grande (irriconoscibile) risponde ai fan preoccupati: «Prendevo antidepressivi e alcol: sto bene ora, n ilmessaggero.it

La popstar e imprenditrice si difende dagli innumerevoli commenti degli utenti «preoccupati» che etichettano il suo corpo «poco sano» ed «eccessivamente magro» in un video coraggioso: «Il corpo che av ...Esordisce così Ariana Grande in un video pubblicato su TikTok in cui si mostra in una versione “naturale” molto diversa da come siamo stati abituati a vederla. Capelli raccolti e tirati all’indietro, ...