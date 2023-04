Ariana Grande confessa | “Prendevo antidepressivi e ci bevevo sopra | mangiando male È stato uno dei momenti più bassi della mia vita” – VIDEO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 aprile 2023) “Voglio parlare delle vostre preoccupazioni sul mio corpo e dirvi cosa significa essere una persona con un corpo a cui viene prestata così tanta attenzione”. Esordisce cosìin unpubblicato su TikTok in cui si mostra in una versione “naturale” molto diversa da come siamo stati abituati a vederla. Capelli raccolti e tirati all’indietro, felpa rosa e completamente senza trucco, si lascia andare ad un lungo ed accorato sfogo. La cantante, fresca di esperienza come attrice sul set di “Wicked”, ha deciso infatti di rivolgersi direttamente ai suoi fan per rispondere ai commenti arrivati in questi giorni sul suo aspetto fisico in seguito alla pubblicazione di alcune immagini tratte proprio dal film che ha girato. “Penso che dovremmo essere più gentili nel commentare i corpi delle altre persone, a prescindere da tutto – ha ...