Arezzo | uccide moglie e suocera davanti ai figli | arrestato

(Di giovedì 13 aprile 2023) Un uomo di 50 anni ha ferito mortalmente con un coltello lae la, nell’appartamento addove la coppia viveva con i due, un sedicenne e una bambina. È accaduto nella notte. La più anziana delle due donne è morta subito. Laa è deceduta in ospedale dove era stata trasportata in condizioni disperate. La polizia lo hacon l’accusa di duplice omicidio. Il tutto è accaduto in via Benedetto Varchi. Il pm di turno Marco Dioni ha effettuato un sopralluogo nella casa e ha interrogato il cinquantenne, di origine maghrebina. Nel momento dell’aggressione in casa c’erano anche i duedella coppia. A chiamare la polizia è stato il più grande. Le indagini Secondo la prima ricostruzione il marito avrebbe impugnato un coltello da ...