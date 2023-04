Arezzo Nordafricano uccide moglie e figlia entrambe aretine

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 13 aprile 2023) Dramma familiare addove unha ferito e ucciso con un coltello lae la suocera, nell’appartamento addove la coppia viveva con i due figli, un sedicenne e una bambina. La suocera è morta subito, laè spirata in ospedale dove era stata trasportata in condizioni disperate. Arrestato dalla polizia l’uomo di 38 anni. Il duplice femminicidio è avvenuto in un appartamento di via Benedetto Varchi dove ha effettuato un sopralluogo il pm incaricato delle indagini, Marco Dioni insieme al capo della squadra mobile Sergio Leo. Lo stesso pm ha interrogato nella notte l’omicida di origine magrebina, fermato dagli agenti della volante. Nell’abitazione al momento dell’omicidio ci sarebbero stati anche i due figli della coppia. Dopo l’aggressione il...