Arezzo | magrebino uccide moglie e suocera davanti ai figli La tragedia nella notte

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 13 aprile 2023)ad. Cinquantenne di origine magrebina ha ferito mortalmente con un coltello lae la, nell’appartamento dove la coppia viveva con i due, un sedicenne e una bambina. La più anziana delle due donne è morta subito, laa è deceduta in ospedale dove era stata trasportata in condizioni disperate.adLa città è sotto choc. Teatro del duplice omicidio – riporta Rai news – è l’ appartamento in cui vive il nucleo in di via Benedetto Varchi. Qui ha effettuato un sopralluogo il pm incaricato delle indagini, Marco Dioni insieme al capo della squadra ...