Arera: "Il prezzo del gas tornerà a crescere nei prossimi mesi" (Di giovedì 13 aprile 2023) Il prezzo del gas naturale, diminuito a partire da gennaio 2023 fino a marzo, tornerà a crescere nei prossimi mesi . Lo sottolinea il presidente di Arera, Stefano Besseghini in una audizione alla Commissione... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 13 aprile 2023) Ildel gas naturale, diminuito a partire da gennaio 2023 fino a marzo,nei. Lo sottolinea il presidente di, Stefano Besseghini in una audizione alla Commissione...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... abbassabollette : L’ARERA conferma quanto da noi anticipato: il PSV scende e i #prezzi del #gas in tutela registrano un -13,4%. Ha s… - RoryGreg1 : @ArtiPal82 @micheleboldrin Il prezzo tutela è il prezzo a cui viene venduto un Italia. Se scrivo che le sanzioni st… - trilobiiusgrou : RT @Unomattina: Buon lunedì #3aprile con #Unomattina. In apertura il calo delle bollette: quella della della luce si dimezza. Lo ha stabili… - sciasbat : @ominodellaluce Sì ha una isteresi. Ok, viene restituito un maggiore prelievo nel trimenstre precedente, io dal pos… -