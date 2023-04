Ardesio | riapre parzialmente al traffico la via Monte Secco

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 13 aprile 2023). Viaadal. Lo ha annunciato il Comune attraverso un’ordinanza: da giovedì 13 aprile, la strada riaprirà dalle 18 alle 8 del mattino e dalle 12 alle 13 dall’intersezione con via Alpini fino alla località Staletti. Il transito sarà regolato da un semaforo. Durante le altre fasce orarie continuerà ad essere interdetta al, sia veicolare sia pedonale. La via in questione porta alle frazioni che la scorsa settimana sono rimaste isolate in seguito alla rottura del canale dell’Enel, che ha letteralmente allagato il paese provocando ingenti danni e sfollando diverse famiglie. La via Alpini, pesantemente danneggiata dall’ondata di acqua, fango e detriti, resta invece ancora chiusa.