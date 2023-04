Arbitraggio Milan-Napoli, Cesari: “Non mi è assolutamente piaciuto” (Di giovedì 13 aprile 2023) Graziano Cesari, ex arbitro, ha espresso la sua opinione sull’Arbitraggio durante la sfida di ieri sera tra Milan e Napoli. L’ex arbitro Graziano Cesari ha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 13 aprile 2023) Graziano, ex arbitro, ha espresso la sua opinione sull’durante la sfida di ieri sera tra. L’ex arbitro Grazianoha … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoGiordano6 : Bennacer ci ha provato con le arti marziali ad esser ammonito. Nulla. Leao spezza una bandierina. Nulla. Kim urla:… - pisto_gol : Per gioco e mentalità, meglio il #Napoli, ma il risultato e le squalifiche di #Anguissa e #Kim sono punti a favore… - DiMarzio : #UCL | Le parole di #Calabria sull’arbitraggio al termine di #MilanNapoli - iosonomevo : RT @Vitto2012: Anguissa ammonito sul recupero del Milan derivato da questo fallo di Tonali (diffidato) che non é stato ammonito. Di Lorenz… - Calabrismo : 'Arbitraggio a senso unico per il Milan' con tanto di insulti all'arbitro da parte dei giornalisti napoletani dopo… -

Milan - Napoli: Kovacs ferma il Napoli Il Milan approfitta di una delle due disattenzioni partenopee in fase difensiva e massimizza l'arbitraggio ed il resto lo fa Maignan. Kovacs parte 'all'inglese', ma ben presto il suo operato va all'... Milan - Napoli, arbitro Kovacs contestato dai giornalisti A far discutere le mancate ammonizioni ai rossoneri Leao e Krunic Polemiche per l'arbitraggio di , gara di andata dei quarti di finale di Champions League vinta 1 - 0 dai rossoneri. Sotto i riflettori la direzione del signor Istvan Kovacs. Nel dopo partita il tecnico del Napoli ... Brahim Diaz si è liberato di Mario Rui e Lobotka come fece a Napoli Oppure, ancora, è sufficiente ri - analizzare come l'atteggiamento attendista del Milan sia ... nel senso di doversi ricomprendere anche l'arbitraggio. Un peccato, insomma, perché squadre così ... Ilapprofitta di una delle due disattenzioni partenopee in fase difensiva e massimizza l'ed il resto lo fa Maignan. Kovacs parte 'all'inglese', ma ben presto il suo operato va all'...A far discutere le mancate ammonizioni ai rossoneri Leao e Krunic Polemiche per l'di , gara di andata dei quarti di finale di Champions League vinta 1 - 0 dai rossoneri. Sotto i riflettori la direzione del signor Istvan Kovacs. Nel dopo partita il tecnico del Napoli ...Oppure, ancora, è sufficiente ri - analizzare come l'atteggiamento attendista delsia ... nel senso di doversi ricomprendere anche l'. Un peccato, insomma, perché squadre così ... Il Mattino provoca: "Arbitraggio a senso unico" Milan News Milan-Napoli, arbitro Kovacs contestato… dai giornalisti Polemiche per l'arbitraggio di Milan-Napoli, gara di andata dei quarti di finale di Champions League vinta 1-0 dai rossoneri. Sotto i riflettori la direzione del signor Istvan Kovacs. Nel dopo partita ... Pistocchi sull'arbitro Kovacs: "Un dilettante. Kim non fa nemmeno fallo, scandaloso" Maurizio Pistocchi ha commentato la prestazione del Napoli contro il Milan ai microfoni del programma Marte Sport ... Ha preso gol su contropiede, perché di questo si tratta". A proposito ... Polemiche per l'arbitraggio di Milan-Napoli, gara di andata dei quarti di finale di Champions League vinta 1-0 dai rossoneri. Sotto i riflettori la direzione del signor Istvan Kovacs. Nel dopo partita ...Maurizio Pistocchi ha commentato la prestazione del Napoli contro il Milan ai microfoni del programma Marte Sport ... Ha preso gol su contropiede, perché di questo si tratta". A proposito ...