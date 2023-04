“Arancia La Spugnatura” limited edition da Acqua di Parma (Di giovedì 13 aprile 2023) Da un’antica e raffinata tecnica di estrazione nasce un’essenza rara e preziosa, il cuore di una composizione vivace e multiforme. La Spugnatura è un metodo di estrazione la cui origine si perde nel tempo, praticata ormai soltanto da pochi artigiani in Italia. Tradizionalmente, era utilizzata per ottenere le essenze più preziose dai frutti del bergamotto. Oggi Acqua di Parma esplora quest’antica tecnica su un agrume differente, l’Arancia Vaniglia, fedele al proposito di lasciarsi ispirare dalla tradizione per veicolarla in interpretazioni contemporanee. L’Arancia Vaniglia è una delle protagoniste della “città delle arance”, ovvero Ribera, in Sicilia, e il suo nome allude all’ossimoro olfattivo perfetto: la freschezza dell’Arancia che incontra la morbidezza della vaniglia. Ne nasce una ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 13 aprile 2023) Da un’antica e raffinata tecnica di estrazione nasce un’essenza rara e preziosa, il cuore di una composizione vivace e multiforme. Laè un metodo di estrazione la cui origine si perde nel tempo, praticata ormai soltanto da pochi artigiani in Italia. Tradizionalmente, era utilizzata per ottenere le essenze più preziose dai frutti del bergamotto. Oggidiesplora quest’antica tecnica su un agrume differente, l’Vaniglia, fedele al proposito di lasciarsi ispirare dalla tradizione per veicolarla in interpretazioni contemporanee. L’Vaniglia è una delle protagoniste della “città delle arance”, ovvero Ribera, in Sicilia, e il suo nome allude all’ossimoro olfattivo perfetto: la freschezza dell’che incontra la morbidezza della vaniglia. Ne nasce una ...

