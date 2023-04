"Appena la palla va fuori": il gesto di Spalletti che ha rovinato il Napoli (Di giovedì 13 aprile 2023) L'andata dei quarti di Champions League tra Milan e Napoli è stata particolarmente intensa ed emozionante. I rossoneri hanno portato a casa il primo round per 1-0, i partenopei invece si rammaricano per le tante occasioni sprecate e soprattutto per le assenze al ritorno di Anguissa (espulso per doppio giallo) e Kim (ammonito, ero diffidato). Al di là delle polemiche sul metro arbitrale, Luciano Spalletti ha sicuramente buoni motivi per pensare di ribaltare il risultato. Innanzitutto perché tra una settimana al Maradona dovrebbe esserci Osimhen, che è essenziale non solo a livello di finalizzazione, ma anche e soprattutto di gioco, dato che ha caratteristiche uniche che possono mettere in seria difficoltà la difesa del Milan. Spalletti dovrà essere bravo a non farsi prendere dal nervosismo e soprattutto a non trasmetterlo alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) L'andata dei quarti di Champions League tra Milan eè stata particolarmente intensa ed emozionante. I rossoneri hanno portato a casa il primo round per 1-0, i partenopei invece si rammaricano per le tante occasioni sprecate e soprattutto per le assenze al ritorno di Anguissa (espulso per doppio giallo) e Kim (ammonito, ero diffidato). Al di là delle polemiche sul metro arbitrale, Lucianoha sicuramente buoni motivi per pensare di ribaltare il risultato. Innanzitutto perché tra una settimana al Maradona dovrebbe esserci Osimhen, che è essenziale non solo a livello di finalizzazione, ma anche e soprattutto di gioco, dato che ha caratteristiche uniche che possono mettere in seria difficoltà la difesa del Milan.dovrà essere bravo a non farsi prendere dal nervosismo e soprattutto a non trasmetterlo alla ...

