Aperta la votazione! Sum#07

Leggi su ilblogdellestelle

(Di giovedì 13 aprile 2023) Dalle 10:00 alle 18:00 di oggi – giovedì 13 aprile – tutti gli iscritti al Blog delle Stelle e alpossono partecipare alla consultazione online. Il quesito a cui bisogna rispondere è il seguente: Secondo te, qual è l’aforisma più significativo che ci ha lasciato Gianroberto Casaleggio? 1 – “Se qualcosa si pone tra me e l’obiettivo, la sposto” (Colloqui in Casaleggio Associati) 2 – “È difficile vincere con chi non si arrende mai” (Italia a 5 Stelle a Imola, 2015) 3 – “Una persona può credere alle parole. Ma crederà sempre agli esempi” (Italia a 5 Stelle a Imola) 4 – Un’idea non è né di destra né di sinistra. È un’idea buona o cattiva. (Il Grillo canta sempre al tramonto) 5 – “I mezzi sono il fine” (Green Monkey) 6 – “La fiducia è piena o non esiste” (Veni vidi web) 7 – “La Rete è l’antidoto alle dittature” (Green Monkey) 8 – “Ogni volta che deroghi una regola, ...