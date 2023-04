Aouar vicino alla Serie A: “C’è la volontà di chiudere” (Di giovedì 13 aprile 2023) Al netto dell’importanza che la stagione calcistica per le squadre italiane, il calciomercato si avvicina e con esso iniziano a circolare le prime indiscrezioni sulle trattative che ci accompagneranno per l’intera estate. La Roma di José Mourinho, come tante altre squadre italiane, quest’anno compete anche in campo internazionale con l’obiettivo di riportare in alto il calcio italiano dopo le parentesi molto buie degli ultimi anni. Mourinho Aouar Roma Calciomercato Roma, vicino l’acquisto del francese Questa sera la squadra giallorossa affronterà il Feyenoord per l’andata dei quarti di finale di Europa League, sfida molto sentita per le due squadre dopo la finale di Conference League disputata lo scorso anno. Al contempo la dirigenza della Roma è al lavoro per regalare al tecnico portoghese un nuovo fantasista che ha tutte le carte ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 13 aprile 2023) Al netto dell’importanza che la stagione calcistica per le squadre italiane, il calciomercato si avvicina e con esso iniziano a circolare le prime indiscrezioni sulle trattative che ci accompagneranno per l’intera estate. La Roma di José Mourinho, come tante altre squadre italiane, quest’anno compete anche in campo internazionale con l’obiettivo di riportare in alto il calcio italiano dopo le parentesi molto buie degli ultimi anni. MourinhoRoma Calciomercato Roma,l’acquisto del francese Questa sera la squadra giallorossa affronterà il Feyenoord per l’andata dei quarti di finale di Europa League, sfida molto sentita per le due squadre dopo la finale di Conference League disputata lo scorso anno. Al contempo la dirigenza della Roma è al lavoro per regalare al tecnico portoghese un nuovo fantasista che ha tutte le carte ...

