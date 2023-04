Aouar vicino alla Serie A: “C’è la volontà di chiudere” (Di giovedì 13 aprile 2023) Al netto dell’importanza che la stagione calcistica per le squadre italiane, il calciomercato si avvicina e con esso iniziano a circolare le prime indiscrezioni sulle trattative che ci accompagneranno per l’intera estate. La Roma di José Mourinho, come tante altre squadre italiane, quest’anno compete anche in campo internazionale con l’obiettivo di riportare in alto il calcio italiano dopo le parentesi molto buie degli ultimi anni. Mourinho Aouar Roma Calciomercato Roma, vicino l’acquisto del francese Questa sera la squadra giallorossa affronterà il Feyenoord per l’andata dei quarti di finale di Europa League, sfida molto sentita per le due squadre dopo la finale di Conference League disputata lo scorso anno. Al contempo la dirigenza della Roma è al lavoro per regalare al tecnico portoghese un nuovo fantasista che ha tutte le carte ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 13 aprile 2023) Al netto dell’importanza che la stagione calcistica per le squadre italiane, il calciomercato si avvicina e con esso iniziano a circolare le prime indiscrezioni sulle trattative che ci accompagneranno per l’intera estate. La Roma di José Mourinho, come tante altre squadre italiane, quest’anno compete anche in campo internazionale con l’obiettivo di riportare in alto il calcio italiano dopo le parentesi molto buie degli ultimi anni. MourinhoRoma Calciomercato Roma,l’acquisto del francese Questa sera la squadra giallorossa affronterà il Feyenoord per l’andata dei quarti di finale di Europa League, sfida molto sentita per le due squadre dopo la finale di Conference League disputata lo scorso anno. Al contempo la dirigenza della Roma è al lavoro per regalare al tecnico portoghese un nuovo fantasista che ha tutte le carte ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DanieleSaccucc3 : @Alessandroad05 @fdr_mou Aouar è da rilanciare, è una scommessa, se la perdi hai buttato un quinquennale a 2.8 più… - MilanLiveIT : ??Visite mediche per #Aouar: il centrocampista vicino alla #Roma! - sostenibile_2 : RT @86_longo: Come raccontato da @FrancescoBalza8, la #Roma ha bloccato #Aouar a parametro zero. Segnale di come non fosse mai stato così v… - PeteMarek_ : RT @86_longo: Come raccontato da @FrancescoBalza8, la #Roma ha bloccato #Aouar a parametro zero. Segnale di come non fosse mai stato così v… - mirkopioltini74 : RT @86_longo: Come raccontato da @FrancescoBalza8, la #Roma ha bloccato #Aouar a parametro zero. Segnale di come non fosse mai stato così v… -

Roma su Ndicka, dialoghi ben avviati per il difensore francese ROMA SU NDICKA - Oltre ad Houssem Aouar, che sarebbe molto vicino, la Roma starebbe preparando un altro colpo in entrata a parametro zero. Stavolta si tratterebbe di Evan Ndicka, difensore francese il cui contratto che lo lega all'... Calciomercato Milan, arriva in Italia: ha già fatto le visite mediche Sarà un grosso rimpianto per il Milan Aouar alla Roma, tutto fatto Se Aouar andrà alla Roma, significa che non è mai stato così davvero vicino al Milan . Forse Maldini e Massara non sono mai stati ... Mercato Roma, l'arrivo di Aouar non esclude Wijnaldum: la situazione ...notizia del possibile arrivo di Aouar ha fatto felici i tifosi della Roma . Il centrocampista ha svolto le visite mediche, ma non è ancora ufficialmente un giocatore giallorosso. Pinto è molto vicino ... ROMA SU NDICKA - Oltre ad Houssem, che sarebbe molto, la Roma starebbe preparando un altro colpo in entrata a parametro zero. Stavolta si tratterebbe di Evan Ndicka, difensore francese il cui contratto che lo lega all'...Sarà un grosso rimpianto per il Milanalla Roma, tutto fatto Seandrà alla Roma, significa che non è mai stato così davveroal Milan . Forse Maldini e Massara non sono mai stati ......notizia del possibile arrivo diha fatto felici i tifosi della Roma . Il centrocampista ha svolto le visite mediche, ma non è ancora ufficialmente un giocatore giallorosso. Pinto è molto... Aouar è sempre più vicino Siamo la Roma Calciomercato Juventus, sfuma un obiettivo di mercato Le ultime La Juventus sembra aver perso un obiettivo di mercato; il giocatore è ad un passo dal vestire una maglia diversa da quella bianconera. Roma su Ndicka, dialoghi ben avviati per il difensore francese ROMA SU NDICKA - Oltre ad Houssem Aouar, che sarebbe molto vicino, la Roma starebbe preparando un altro colpo in entrata a parametro zero. Stavolta si ... La Juventus sembra aver perso un obiettivo di mercato; il giocatore è ad un passo dal vestire una maglia diversa da quella bianconera.ROMA SU NDICKA - Oltre ad Houssem Aouar, che sarebbe molto vicino, la Roma starebbe preparando un altro colpo in entrata a parametro zero. Stavolta si ...