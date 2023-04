Aosta, valanga travolge la cordata di un corso guide alpine: 3 dispersi (Di giovedì 13 aprile 2023) Soccorsi difficili - L'allarme è stato raccolto sia dal soccorso italiano sia da quello francese ma, come detto, le operazioni sono complicate dalle condizioni meteo. Proprio a causa del maltempo, con ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 13 aprile 2023) Soccorsi difficili - L'allarme è stato raccolto sia dal socitaliano sia da quello francese ma, come detto, le operazioni sono complicate dalle condizioni meteo. Proprio a causa del maltempo, con ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StampaAosta : Tre aspiranti guide alpine disperse sotto una valanga in Val di Rhemes - pirata_21 : Valle d'Aosta, valanga travolge corso per guide alpine. Per dire come siano rigidi con la selezione. - Open_gol : Il responsabile della cordata si è salvato ed è riuscito a scendere a valle per chiamare i soccorsi - Luxgraph : Valle d’Aosta, valanga travolge corso guide alpine: tre i dispersi #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… - rep_torino : Valanga travolge aspiranti guide alpine in Valle d'Aosta: tre dispersi [di Cristina Palazzo] [aggiornamento delle 1… -