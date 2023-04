Anziana sventa truffa finto nipote

(Di giovedì 13 aprile 2023) CRONACA DI ROMA – I Carabinieri della Stazione di Roma Centocelle hanno arrestato in flagranza di reato un giovane italiano di 22 anni, di Napoli, già con precedenti, gravemente indiziato del reato diaggravata ai danni di un’di 83 anni nonché di resistenza a Pubblico Ufficiale. Lo scorso pomeriggio, la vittima è stata contattata telefonicamente da due persone, una che si è finta ile l’altra come direttore delle poste, riferendole che avrebbe dovuto saldare un debito deldi 4000 euro, al fine di evitare guai giudiziari. L’, memore delle raccomandazioni ricevute dal maresciallo, comandante della Stazione dei Carabinieri di Roma Centocelle, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione delle fasce più deboli, circa le tipologie di truffe ai danni degli anziani, ha ...

L'anziana, memore delle raccomandazioni ricevute dal maresciallo, comandante della Stazione dei Carabinieri di Roma Centocelle, nell'ambito della campagna di sensibilizzazione delle fasce più deboli,

Arrestato finto nipote, un 22enne di Napoli I Carabinieri della Stazione di Roma Centocelle hanno arrestato in flagranza di reato un giovane italiano di 22 anni, di Napoli, già con precedenti, gravemente indiziato del reato di rapina aggravata ai danni di un'anziana di 83 anni nonché di resistenza a Pubblico Ufficiale.