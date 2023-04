Antonio Pappano a Londra con Santa Cecilia nel cuore (Di giovedì 13 aprile 2023) Una prima assoluta, la voce e il canto, una sinfonia del Novecento inoltrato: un “programma Pappano” – lo definisce lui stesso – conclude così la lunga storia romana di Sir Antonio Pappano: diciotto anni come direttore musicale dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia. Ma la locandina del concerto in programma questa sera alle 19.30 (con repliche domani alle 20.30 e sabato alle 18) dice anche qualcosa di più. Nella scelta di Dosàna nova di Claudio Ambrosini, in prima esecuzione, c’è l’attenzione alla musica contemporanea e la fiducia nel fatto che si possa trasformare l’esperienza della musica moderna eludendone la fatica d’ascolto: “Perché la si può rendere accattivante per il pubblico e prima ancora per l’orchestra: e credo di esserci riuscito, in questi anni, lavorando con questi splendidi ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 13 aprile 2023) Una prima assoluta, la voce e il canto, una sinfonia del Novecento inoltrato: un “programma” – lo definisce lui stesso – conclude così la lunga storia romana di Sir: diciotto anni come direttore musicale dell’Accademia nazionale di. Ma la locandina del concerto in programma questa sera alle 19.30 (con repliche domani alle 20.30 e sabato alle 18) dice anche qualcosa di più. Nella scelta di Dosàna nova di Claudio Ambrosini, in prima esecuzione, c’è l’attenzione alla musica contemporanea e la fiducia nel fatto che si possa trasformare l’esperienza della musica moderna eludendone la fatica d’ascolto: “Perché la si può rendere accattivante per il pubblico e prima ancora per l’orchestra: e credo di esserci riuscito, in questi anni, lavorando con questi splendidi ...

