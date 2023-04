Anticipazioni Terra Amara | la puntata di oggi 13 aprile

(Di giovedì 13 aprile 2023) Quando parliamo didobbiamo immedesimarci in una Istanbul degli anni ’70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro. I loro sogni verranno spezzati all’improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore. Con H. Altinbilek. Segui ledisu Zon.it. Viene fatta chiarezza sulle condizioni di Azize, ma poco dopo Fekeli arriva e, davanti a tutti, chiede a Hunkar di sposarlo. Accecato dalla rabbia, Demir minaccia Fekeli e Yilmaz, ma Sabahattin interviene, evitando il peggio. Muigan scopre che Sabahattin vuole andare via. Gli rivela ...

Niccolò era inerme a. Perché gli ha dato un altro calcio Perché alla testa Andate a vedere il fermo immagine. Perché quel calcio alla testa esprime la precisa volontà di fare male. Andate a ...Vengono chiarite le condizioni di Azize, ma poco dopo arriva Fekeli che - in modo alquanto plateale - chiede a Hunkar di sposarlo. Demir, che a quel punto è furioso, minaccia Fekeli e Yilmaz, ma ...Amara, spoiler: Sabahattin dimostra che ermin ha incastrato Jülide Possiamo infatti anticiparvi che Sabahattin si recherà da un fabbro e gli mostrerà una foto di ermin, chiedendogli appunto se ...

Terra Amara Anticipazioni dal 17 al 23 aprile 2023: Gulten sposa Rustem... ma Cetin gli spara! ComingSoon.it

Quando parliamo di Terra Amara dobbiamo immedesimarci in una Istanbul degli anni '70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al ...