Ankara-Brescia stasera in tv: canale, orario e diretta streaming Eurocup 2022/2023 basket (Di giovedì 13 aprile 2023) Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Ankara-Brescia, sfida valida per gli ottavi di finale della Eurocup 2022/2023 di basket. Dopo aver chiuso il proprio girone al settimo posto, gli uomini di coach Magro sono chiamati alla difficile trasferta turca contro la formazione che ha chiuso il Girone B in seconda posizione. Scontro diretto di altissimo livello, chi vince passa ai quarti di finale. La palla a due è fissata alle ore 18:45 di giovedì 13 aprile, mentre di seguito ecco le indicazioni per vedere in diretta Ankara-Brescia di Eurocup. SEGUI LA diretta TESTUALE RISULTATI OTTAVI DI FINALE PROGRAMMA e ORARI OTTAVI DI ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 aprile 2023) Il, l’e le indicazioni per vedere intv, sfida valida per gli ottavi di finale delladi. Dopo aver chiuso il proprio girone al settimo posto, gli uomini di coach Magro sono chiamati alla difficile trasferta turca contro la formazione che ha chiuso il Girone B in seconda posizione. Scontro diretto di altissimo livello, chi vince passa ai quarti di finale. La palla a due è fissata alle ore 18:45 di giovedì 13 aprile, mentre di seguito ecco le indicazioni per vedere indi. SEGUI LATESTUALE RISULTATI OTTAVI DI FINALE PROGRAMMA e ORARI OTTAVI DI ...

