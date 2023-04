Ankara-Brescia oggi in tv, EuroCup basket 2023: orario, programma, streaming (Di giovedì 13 aprile 2023) Ultimo ottavo di finale dell’EuroCup 2023. Dopo la sconfitta della Reyer Venezia, all’Italia resta ancora una sola rappresentante nella competizione. La Germani basket Brescia, infatti, farà visita quest’oggi ai turchi del Turk Telekom Ankara in una trasferta davvero complicatissima per Della Valle e compagni. Brescia ha concluso al settimo posto la prima fase e ha avuto un percorso molto altalenante nella competizione. La Germani, però, ha già dimostrato di saper stupire nelle sfide da dentro o fuori, come in Coppa Italia dove ha saputo battere Milano e Bologna, laureandosi campione. Servirà una vera e propria impresa, però, in Turchia, visto che il Turk Telekom è attualmente in testa alla classifica del campionato. Ankara ha concluso seconda la prima ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 aprile 2023) Ultimo ottavo di finale dell’. Dopo la sconfitta della Reyer Venezia, all’Italia resta ancora una sola rappresentante nella competizione. La Germani, infatti, farà visita quest’ai turchi del Turk Telekomin una trasferta davvero complicatissima per Della Valle e compagni.ha concluso al settimo posto la prima fase e ha avuto un percorso molto altalenante nella competizione. La Germani, però, ha già dimostrato di saper stupire nelle sfide da dentro o fuori, come in Coppa Italia dove ha saputo battere Milano e Bologna, laureandosi campione. Servirà una vera e propria impresa, però, in Turchia, visto che il Turk Telekom è attualmente in testa alla classifica del campionato.ha concluso seconda la prima ...

