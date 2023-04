Anguissa su Instagram | «Scusatemi | vi ho abbandonato Ho fiducia in voi» Politano mette tre cuori

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 13 aprile 2023)si scusa su: «ragazzi perché vi hohoin voi. Siamo una ottima squadra siamo il Napoli. Ci vediamo presto #forzanapolisempre». E Matteoha commentato con treNella sconfitta di ieri contro il Milan in Champions, per il Napoli c’è stato uno spartiacque: l’espulsione per somma di ammonizioni, in pochi secondi, di Zambo. Entrambi i cartellini gialli sono stati inevitabili: il primo per un intervento imprudente e il secondo per uno scomposto che ha interrotto un’azione di attacco di Theo Hernandez. Da quel momento, il Napoli ha messo in campo l’orgoglio e ha ripreso a cercare impazientemente varchi nella difesa rossonera, arrivando a creare anche la migliore palla gol. Tuttavia, con ...