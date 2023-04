Anguissa da brividi dopo l’espulsione | “Scusatemi ragazzi perchè vi ho abbandonato”

(Di giovedì 13 aprile 2023) Frank André Zambonon ci sarà nel match di ritorno tra Napoli e Milan a causa della doppia ammonizione (dubbia) di San Siro. Il centrocampista camerunese però non ha cercato scuse nella direzione arbitrate dell’arbitro Kovacs e ci ha tenuto a mandare un messaggio ai suoi compagni di squadra subitoil match. Di seguito quanto pubblicato dal numero novantanove azzurro sul suo profilo Instagram ufficiale:perché vi ho. Ho fiducia in voi. Siamo un’ottima squadra, siamo il Napoli! Ci vediamo presto. Il centrocampista azzurro ha voluto mandare un messaggio di scuse ai proprio compagni, dando poi la carica in vista del ritorno. La sensazione è che il match di San Siro non abbia scalfito psicologicamente il gruppo azzurro, che si sente ancora (a pieno ...

Altro episodio chiave della partita al 75: espulso. Brivido all'87 dove un ottovolante ... IL MIO COMMENTO: la Champions è un campionato a parte e ti lascia deiche altrove non provi. ...Il doppio raptus dine compromette una prestazione fin lì buona. Coreografia daal Meazza : coinvolto tutto lo stadio nella rappresentazione grafica di un Diavolo in procinto di ...Ma la vera svolta è arrivata al minuto 74, con il secondo giallo ad, troppo irruente due ... Gli ultimiperò sono stati per il Milan: a tre dal 90' Maignan ha salvato su Di Lorenzo - la ...

In avvio di match il Napoli mette subito i brividi ai rossoneri con Kvaratskhelia che viene servito in mezzo da Zambo Anguissa, ma il suo tiro a botta sicura a porta sguarnita viene ribattuto da ...Decide il gol dell’algerino al 40’. Martedì Spalletti non avrà Anguissa (espulso) e Kim, che sarà squalificato ...