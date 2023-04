Anguissa chiede scusa ai compagni | “Vi ho abbandonato…”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 13 aprile 2023) Frankè stato espulso dall’arbitro Kovacs durante Milan-Napoli, per doppia ammonizione e non ci sarà per il match al Maradona. Al termine di Milan-Napoli arrivano le scuse aida parte di Frank. Il centrocampista ha ricevuto un doppio cartellino giallo durante il match di Champions League. In soli quattro minuti il centrocampista del Napoli si è visto ammonire per ben due volte dall’arbitro Kovacs che ha distribuito cartellini a senso unico, sempre diretti verso i giocatori azzurri.: le scuse dopo Milan-Napoli Il centrocampista africano si è volutore con iper il suo comportamento in campo. Cosìsu instagram ha scritto: “temi ragazzi perché vi ho abbandonato, ho fiducia in voi. siamo una ...