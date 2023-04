Andrea Ruggieri dirigerà Il Riformista insieme a Renzi: una scelta che è anche politica prima che giornalistica (Di giovedì 13 aprile 2023) Matteo Renzi sarà il direttore editoriale del nuovo Riformista mentre il direttore responsabile sarà Andrea Ruggieri, ex parlamentare di Forza Italia. “Mi affiancherà in questa avventura – afferma Renzi – Andrea Ruggieri, giornalista professionista, già impegnato in Parlamento con Forza Italia nella scorsa legislatura. Con Andrea stiamo costruendo una bella squadra redazionale e condividendo molte idee affascinanti. Ne parleremo presto. Saremo in edicola col “nostro” Riformista dal 3 maggio: per adesso prosegue il lavoro dell’ottimo Piero Sansonetti che tra qualche giorno prenderà la guida de l’Unità”. “Voglio tranquillizzare chiunque abbia un dubbio – ha dichiarato a sua volta Andrea ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 13 aprile 2023) Matteosarà il direttore editoriale del nuovomentre il direttore responsabile sarà, ex parlamentare di Forza Italia. “Mi affirà in questa avventura – afferma, giornalista professionista, già impegnato in Parlamento con Forza Italia nella scorsa legislatura. Constiamo costruendo una bella squadra redazionale e condividendo molte idee affascinanti. Ne parleremo presto. Saremo in edicola col “nostro”dal 3 maggio: per adesso prosegue il lavoro dell’ottimo Piero Sansonetti che tra qualche giorno prenderà la guida de l’Unità”. “Voglio tranquillizzare chiunque abbia un dubbio – ha dichiarato a sua volta...

