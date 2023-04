Andrea Papi | lettera della mamma | ' Uccidere l' orsa non mi ridarà indietro mio figlio | la colpa non è sua'

(Di giovedì 13 aprile 2023) 'Come madre non posso accettare una morte così orribile'. Sono le parole di Franca Ghirardini, la madre di, il runner ucciso dall'Jj4. La donna, in unadiffusa dal suo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : La LAV ha presentato proposta formale per impedire l’abbattimento dell’orsa responsabile dell'uccisione del runner… - enpaonlus : Andrea Papi, l'orsa Jj4 è mamma. Lo zoologo: «Ha partorito all’inizio del 2022. Un rischio lo sfoltimento degli ani… - fanpage : Il presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha ordinato l’abbattimento di JJ4: “Quell’orso v… - CaioGCM : RT @ilmessaggeroit: Andrea Papi, lettera della mamma: «Abbattere l'orsa non mi ridarà indietro mio figlio, la colpa non è sua» https://t.co… - SaCe86 : #LiciaColò difende l'orsa che ha ucciso Andrea Papi: 'Ha fatto l'orsa, perché abbatterla?' -

'Come madre non posso accettare una morte così orribile'. Sono le parole di Franca Ghirardini, la madre di, il runner ucciso dall' orsa Jj4. La donna, in una lettera diffusa dal suo avvocato Marcello Pajar, afferma: 'Voglio chiarire una cosa: la colpa non è di mio figlio e neanche dell'orso. ...Chiedo a tutti i Comuni del Trentino e alle Amministrazioni di starci vicino, come atto dovuto, perchépotrebbe essere stato l'di tutti, di tutte le comunità, il figlio di tutti. Mi ...La morte di, il runner di 26 anni aggredito e ucciso da un orso nei boschi sopra Caldes, in provincia di Trento, ha riportato in auge i problemi di 'convivenza' tra questi animali e l'uomo e della ...

Andrea Papi, l'orsa Jj4 è mamma. Lo zoologo: «Ha partorito all’inizio del 2022. Un rischio lo sfoltimento degl ilmessaggero.it

«Come madre non posso accettare una morte così orribile». Sono le parole di Franca Ghirardini, la madre di Andrea Papi, il runner ucciso dall'orsa Jj4. La donna, in una lettera diffusa dal suo ...L’orsa che ha ucciso il runner Andrea Papi, Jj4 potrebbe trovare accoglienza in Puglia. La proposta di accogliere l'orsa che rischia di essere soppressa arriva dallo Zoo ...