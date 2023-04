Andrea Papi | dopo la sua uccisione arriva la decisione ufficiale | cosa faranno agli orsi

(Di giovedì 13 aprile 2023) Social. .è il runner 26enne uccisoessere stato aggredito mentre rientrava da una corsa sul monte Peller lo scorso 5 aprile. Tremila le personete da tutta la Val di Sole e dalla vicina Val di Non per portare un ultimo saluto al giovane nel giorno del suo funerale. Prima dell’inizio della cerimonia funebre una lunga fila si è creata sul sagrato, pieno di fiori, della chiesa di Caldes. All’interno, solo i famigliari e gli amici più stretti del giovane. In queste ore è stata decisa anche la sorte dell’orso che ha aggredito e uccisoLeggi anche:ucciso dall’orso: Licia Colò rompe il silenzio Leggi anche:ucciso dall’orso: orrorela sua morte. È bufera ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : La LAV ha presentato proposta formale per impedire l’abbattimento dell’orsa responsabile dell'uccisione del runner… - enpaonlus : Andrea Papi, l'orsa Jj4 è mamma. Lo zoologo: «Ha partorito all’inizio del 2022. Un rischio lo sfoltimento degli ani… - fanpage : Il presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha ordinato l’abbattimento di JJ4: “Quell’orso v… - Antobello : RT @nebbianelsole: Sulla vicenda di Andrea Papi, il runner morto in trentino a seguito dell’attacco di un’orsa la Lav ha fatto sapere di av… - codeghino10 : RT @Tg3web: Identificata l'orsa che ha ucciso Andrea Papi nei boschi della Val di Sole. JJ4, questo il suo nome, aveva già aggredito due pe… -

Così Franca Ghirardini. La madre di, il runner 26enne ucciso dall'orsa Jj4 in Trentino dice la sua in una lettera diffusa dall'avvocato di famiglia. Una vicenda dolorosa che ha riaperto il dibattito sulla difficile ...La morte di, il runner di 26 anni aggredito e ucciso da un orso nei boschi sopra Caldes, in provincia di Trento, ha riportato in auge i problemi di 'convivenza' tra questi animali e l'uomo e della ...- Si stanno posizionando le trappole sul monte Peller. Si cercano la femmina Jj4, che ha uccisoe il maschio Mj5

Folla ai funerali di Andrea Papi, ucciso dall'orsa JJ4. Il papà: “Rabbia per chi non ha agito prima” Più di tremila persone hanno raggiunto la parrocchia di Caldes per i funerali di Andrea Papi, il ...La tragica morte di Andrea Papi, runner ucciso da un orso in Trentino, ha riaperto il dibattito sulla convivenza tra uomo e grandi carnivori.