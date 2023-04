Andrea Delogu: “I 16 di differenza con il mio fidanzato? All’inizio avevo paura, poi ho pensato di non rovinarmi il presente pensando al futuro” (Di giovedì 13 aprile 2023) Andrea Delogu è un ciclone. In tv ma anche a teatro dove porta il suo show “40 e sto“. Quarant’anni, un’età che Delogu ama: “A 40 anni non è finita. Anzi, per me è cominciato tutto. Invece la società vuole appiccicare a noi donne una data di scadenza, vuole farci sentire fuori dai giochi, fallite se non siamo sposate, madri”. Parole di Delogu al settimanale F, dette durante una lunga intervista nella quale racconta anche del suo amore per il modello Luigi Bruno, 16 anni più piccolo di lei: “All’inizio anche io avevo paura di una relazione con lui: la differenza d’età era troppa, non si poteva fare. Dopo sei, sette mesi lui però mi ha guardato e mi ha detto: ‘Noi non ci frequentiamo, noi stiamo insieme. Tu sei la mia ragazza, io sono il tuo ragazzo’. E ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023)è un ciclone. In tv ma anche a teatro dove porta il suo show “40 e sto“. Quarant’anni, un’età cheama: “A 40 anni non è finita. Anzi, per me è cominciato tutto. Invece la società vuole appiccicare a noi donne una data di scadenza, vuole farci sentire fuori dai giochi, fallite se non siamo sposate, madri”. Parole dial settimanale F, dette durante una lunga intervista nella quale racconta anche del suo amore per il modello Luigi Bruno, 16 anni più piccolo di lei: “anche iodi una relazione con lui: lad’età era troppa, non si poteva fare. Dopo sei, sette mesi lui però mi ha guardato e mi ha detto: ‘Noi non ci frequentiamo, noi stiamo insieme. Tu sei la mia ragazza, io sono il tuo ragazzo’. E ...

