Ancora una notte tranquilla per Berlusconi al San Raffaele (Di giovedì 13 aprile 2023) AGI - Ottava notte "tranquilla" per il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che dal 5 aprile si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva cardio toracica del San Raffaele di Milano per una infezione polmonare insorta come conseguenza di una leucemia mielomonocitica cronica di cui l'ex premier è affetto da diverso tempo. È previsto per oggi il nuovo bollettino medico sulle condizioni di salute del Cavaliere Leggi su agi (Di giovedì 13 aprile 2023) AGI - Ottava" per il leader di Forza Italia, Silvio, che dal 5 aprile si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva cardio toracica del San Raffaele di Milano per una infezione polmonare insorta come conseguenza di una leucemia mielomonocitica cronica di cui l'ex premier è affetto da diverso tempo. È previsto per oggi il nuovo bollettino medico sulle condizioni di salute del Cavaliere

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RealPiccinini : Inzaghi perfetto, meglio di quando fece 4 gol al Marsiglia… ?? Partita preparata benissimo, Benfica in difficoltà co… - putino : Riguardo il video del decapitamento del soldato ucraino prigioniero vi dico solo questo: almeno l’ISIS tagliava di… - ASRomaFemminile : Una carriera lunga e ricca di soddisfazioni. Una campionessa dentro e fuori dal campo ?? Ancora importanti obiettiv… - eeriefawn : non c'è niente di più deprimente del vedere dei trentenni che ancora si definiscono non ironicamente potteriani esu… - EneaNegrini : RT @ReEurode: …l’unico trattamento sanitario ancora garantito (anzi, “offerto”) con un entusiasmo che si trasformerà in improvviso silenzio… -