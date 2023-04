Ancora una caduta da un balcone nel Sannio: è successo proprio alle porte del capoluogo (Di giovedì 13 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora ‘incidente’ su cui indagare si è verificato questa mattina nel Sannio. Un uomo, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della locale stazione, è caduto da un balcone di una abitazione posta al primo piano in località Cavuoti, nel territorio del comune di San Leucio del Sannio, proprio alle porte di Benevento. L’uomo immediatamente soccorso è stato trasportato presso il Pronto soccorso dell’Ospedale San Pio dove è giunto in gravi condizioni ma, al momento, Ancora in vita. E’ l’ennesimo episodio che si registra in questo ultimo periodo. Seguono aggiornamenti L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto‘incidente’ su cui indagare si è verificato questa mattina nel. Un uomo, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della locale stazione, è caduto da undi una abitazione posta al primo piano in località Cavuoti, nel territorio del comune di San Leucio deldi Benevento. L’uomo immediatamente soccorso è stato trasportato presso il Pronto soccorso dell’Ospedale San Pio dove è giunto in gravi condizioni ma, al momento,in vita. E’ l’ennesimo episodio che si registra in questo ultimo periodo. Seguono aggiornamenti L'articolo proviene da Anteprima24.it.

