Ancelotti sempre più nella storia: altro incredibile record (Di giovedì 13 aprile 2023) Il Real Madrid supera il Chelsea per 2-0 nell’andata dei quarti di finale di Champions League al Bernabeu: decisivi Benzema e Asensio PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il Real Madrid, in Champions League, non tradisce mai. I 14 volte campioni della competizione fanno valere la loro legge anche contro il Chelsea, sempre più Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di giovedì 13 aprile 2023) Il Real Madrid supera il Chelsea per 2-0 nell’andata dei quarti di finale di Champions League al Bernabeu: decisivi Benzema e Asensio PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il Real Madrid, in Champions League, non tradisce mai. I 14 volte campioni della competizione fanno valere la loro legge anche contro il Chelsea,più Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoMercatoWeb : Ancelotti è sempre più 'Re Carlo': 35 vittorie in 47 partite col Real Madrid. Il migliore di sempre - NapoliVertical : @EsercitoDiAdl Ancelotti lo ha sempre fatto. Il bayern ha preso 3 palloni e forse non vince neanche il campionato. - giacav_ : @Dario_Ghiro Il punto è sempre lo stesso, ancelotti puô mettere anche benzema a fare il terzino ma è l’atteggiament… - Daniele20052013 : #ChampionsLeague - #Ancelotti è sempre più 'Re Carlo': 35 vittorie in 47 partite col #RealMadrid in Champions, dive… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Ancelotti è sempre più 'Re Carlo': 35 vittorie in 47 partite col Real Madrid. Il migliore di sempre -