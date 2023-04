(Di giovedì 13 aprile 2023) Un fatto straordinario nel comune di, perché dal lontano luglio 1993 non si registrava nessuna nascita all’anagrafe del Comune. Parto indurante la notte in un’abitazione ad: un fatto straordinario nel comune isolano perché dal lontano luglio 1993 non si registrava nessuna nascita all’anagrafe del Comune. Le gestanti del posto infatti preferiscono

... poi scopre la truffa Parto in casa adÈ stata la macchina organizzativa e la rete di ... Laha partorito prematuramente alla trentatreesima settimana di gravidanza: la piccola pesava ...La, residente ad, è stata portata al vicino posto di Polizia Municipale dove i militari hanno controllato la borsa ed il passeggino di suo figlio al cui interno erano ben nascosti 150 ...La, A. V., residente ad, è stata portata al vicino posto di Polizia Municipale dove i militari hanno controllato la borsa ed il passeggino di suo figlio al cui interno erano ben ...

Anacapri, donna partorisce in casa: non nascevano bimbi da 30 anni 2a News

Fiocco rosa ad Anacapri per la nascita della piccola Viola, la prima nel comune isolano dopo ben 30 anni. Il parto è avvenuto durante la notte in un'abitazione: un ...Parto in casa durante la notte in un'abitazione ad Anacapri: un fatto straordinario nel comune isolano perché dal lontano luglio 1993 non si registrava ...