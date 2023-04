“Amusia” | opera prima di Marescotti Ruspoli con Fanny Ardant dal 27 aprile al cinema

(Di giovedì 13 aprile 2023)diinterpretata da Carlotta Gamba, Giampiero De Concilio,e Maurizio Lombardi. IN SALA DAL 27DISTRIBUITO DA 102 DISTRIBUTION, PRESENTATO IN CONCORSO AL BIF&ST NELLA SEZIONE PANORAMA INTERNAZIONALE Esce in sala dal 27, distribuito da 102 Distribution, “”,di, con Carlotta Gamba, Giampiero De Concilio,e Maurizio Lombardi. Già vincitore del premio del pubblico al Tallinn Black Nights Film Festival,è stato recentemente presentato al Teatro Petruzzelli di Bari nell’ambito ...

Esce in sala dal 27 aprile 2023, distribuito da 102 Distribution, "",prima di Marescotti Ruspoli, con Carlotta Gamba, Giampiero De Concilio, Fanny Ardant e Maurizio Lombardi. Già vincitore del premio del pubblico al Tallinn Black Nights Film Festival, Musicofilia , in cui c'è un capitolo dedicato all', che ho trovato una tematica molto ... La malattia dà il titolo all'prima dell'autore, che sceglie la nobiltà e la finezza di una storia d'...

Al nostro Hot Corner Marescotti Ruspoli racconta il suo film di debutto, Amusia, e quel sogno diventato improvvisamente realtà: avere Fanny Ardant tra i protagonisti ...Amusia recensione del film sentimentale di Marescotti Ruspoli Bari International Film Festival 2023 Giampiero de Concilio Carlotta Gamba Fanny Ardant ...