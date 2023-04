Amstel Gold Race | percorso | partecipanti | diretta tv e streaming

(Di giovedì 13 aprile 2023) Il Trittico delle Ardenne che, come di consueto, chiuderà la stagione delle classiche, si aprirà con la disputa della 57a edizione dell’, in programma domenica 16 aprile. Ad aggiudicarsela lo scorso anno fu Michal Kwiatkowski, il quale al photofinish ebbe la meglio di Benoit Cosnefroy, con Tiesj Benoot L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Freccia del Brabante:tv eGiro di Sicilia:tv e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SpazioCiclismo : Cominciano ad arrivare le prime formazioni ufficiali per la #AmstelGoldRace di domenica #AGR2023 - theshieldofspo1 : Matteo Sobrero in vista dell'Amstel Gold Race #TSOS // #Ciclismo // #AmstelGoldRace // #Outdoor - rides_bike : Si apre il Trittico delle Ardenne Marta Cavalli all’Amstel Gold Race - OA_Sport : #Ciclismo, Tadej #Pogacar: “Non mi voglio fermare, cerco il grande risultato alla Amstel Gold Race” - - SpazioCiclismo : No, Remco Evenepoel non sarà al via domenica della Amstel Gold Race #AGR2023 -

I giornalisti di OA Sport hanno intervistato il ciclista italiano Matteo Sobrero, L'atleta, classe 1997 e natio di Alba, ha in programma l'Race di domenica e successivamente il Giro d'Italia. Da inizio stagione ad ora il portacolori del Team Jayco AlUla ha corso 23 giorni, per un totale di 3896 km" riporta OA Sport. Sobrero ...ObiettivoRace e Liegi - Bastogne - Liegi per Tadej Pogacar. Il campione della UAE Team Emirate non si accontenta della vittoria al Giro delle Fiandre. Quando è in gara il suo obiettivo è sempre ...Molti corridori quindi si misureranno in questo appuntamento prima di prendere parte adRace, Freccia Vallone e Liegi - Bastogne - Liegi. I corridori dovranno affrontare 205 chilometri da ...

Amstel Gold Race 2023: i favoriti. Tutti contro Tadej Pogacar, occhio a Tom Pidcock OA Sport

Veel wielerfans schrokken er dinsdag misschien wel even van toen er via een social media geruchten opdoken dat Remco Evenepoel zondag in de Amstel Gold Race gaat starten. Niets van waar, reageerde ...MAASTRICHT (ANP) - Wielerploeg Trek-Segafredo start zondag met Bauke Mollema in de Amstel Gold Race. De 36-jarige wielrenner doet voor de negende keer mee aan de Nederlandse klassieker uit de WorldTou ...