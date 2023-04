Amodo | la nuova rete di ristoranti etici

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 13 aprile 2023) In occasione della sua prima convention è stata inaugurata, unadi ristoratori accumunati da una visione etica e sostenibile del proprio lavoro. L’incontro si è tenuto presso l’azienda agricola Nevio Scala e la data dell’evento non è stata scelta a caso: il 21 marzo, il primo giorno di primavera e la giornata mondiale della poesia, due aspetti che conhanno molto in comune, la ripartenza e la pace che si respira nei locali appartenenti alla, e non associazione, è il termine che secondo gli aderenti esprime meglio il senso di questa loro unione: non sono previste classifiche, né premi, né riconoscimenti ma solo un obiettivo fondamentale comune, che è quello di favorire il confronto tra i ristoratori, per crescere, per agire insieme, per imparare dai ...