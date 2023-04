Amici | Wax in lacrime dopo il guanto di sfida | «La canzone di Vasco mi fa male | non riesco a dire ti voglio bene »

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chiamamematto : piccolo g samu uno tra mattia e alessio tutto fuori a fila in più mettiamoci che angelina e wax sono stati al b… - AmiciUfficiale : Angelina e Wax si confrontano e parlano della loro esperienza ad Amici #Amici22 - Novella_2000 : Il fratello di un cantante di #Amici22 parteciperà il prossimo anno al talent? La risposta - Noemi956030701 : RT @Francy120190: IL PROFILO DI WAX URLA AMICI DI MATTIA ZENZOLA ORMAI. - matrimonivari : RT @Francy120190: IL PROFILO DI WAX URLA AMICI DI MATTIA ZENZOLA ORMAI. -

Ecco qual è la reazione dei fan22, lo sfogo didavanti a Maria De Filippi: cosa è successo Lo sfogo diIl guanto di sfida assegnato da Arisa ha come titolo ' Canzone con dedica '. Il ...La scelta diadNel daytime di ieri di22è letteralmente crollato . Il motivo Il guanto di sfida "Canzone con dedica" lanciato da Arisa ad Angelina Mango . Guanto, in cui i due ...... Piccolo G ( eliminato ) per la sezione canto Squadra Arisa e Raimondo Todaro Alessio (eliminato) e Mattia per il ballo Federica eper il canto Finale serale22, ecco la data dell'ultima ...

Ad Amici Wax rifiuta il guanto di sfida di Arisa: Ci ho provato, ma non riesco con questa canzone Fanpage.it

Arrivano nuovi guanti di sfida ad Amici in vista della puntata del Serale di sabato. Questa volta la sfida è voluta da Arisa con lo scopo di confrontare Wax (suo allievo) con Angelina, allieva di ...Su TikTok un sostenitore del fratello di Wax gli ha chiesto se il prossimo anno lo vedremo ad Amici. La risposta del ragazzo ...