Amici, Giordana Angi lascia il programma di Maria De Filippi: "E' giunto il momento di pensare al mio futuro e alla mia carriera" (Di giovedì 13 aprile 2023) Giordana Angi, divenuta popolare nell'edizione di Amici nel 2018, aveva scelto di continuare a lavorare proprio negli studi in cui è stata lanciata la sua carriera da cantante. Ora, dopo quasi 4 anni, Angi ha scelto di percorrere una strada un po' diversa, lasciano il programma che, come scrive nel suo lungo messaggio di addio "è stata la sua casa". Angi aveva preso in carico l'etichetta 21co nata per pubblicare i progetti degli artisti emergenti, insieme al collega Briga (anche lui ex concorrente nel 2015 e a Emanuela Sempio, ex concorrente del Grande Fratello e ora autrice televisiva legata a Fascino. Nel post pubblicato dalla cantante su Instagram, sono immortalati tanti momenti "inediti" del suo lavoro dietro le quinte, seguite da ...

