Amici eliminato 15 aprile 2023, anticipazioni quarta puntata serale: Ramon eliminato?

quarta puntata del serale di Amici 2023, in onda il prossimo sabato 15 aprile. La registrazione si è tenuta proprio oggi pomeriggio (13 aprile) e siamo in grado perciò di anticiparvi cosa succederà nella puntata del sabato sera. Fino a oggi sono stati eliminati 6 allievi (in ordine sparso): NDG, Megan, Gianmarco, Piccolo G, Samu e Alessio. Restano in gioco Aaron, Ramon, Isobel e Gianmarco per la ...

