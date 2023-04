(Di giovedì 13 aprile 2023) IN AGGIORNAMENTO – / 5 Grazie per aver votato! L'articolo proviene da MediaTurkey.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... camila_healing : RT @gossiptv__: ??AMICI ANTICIPAZIONI?? ?? oggi si registra la quinta puntata del serale di #amici22 . a questa sera con le anticipazioni! ?? - MEDIATURKEYSOAP : Amici 22 serale anticipazioni quinta puntata del 13 Aprile 2023 - GabrielMaldini9 : Gerry Ant si trova presso Teatro 8 - Studi Elios, Mediaset. · Roma, Lazio. Amici 22 2023. 5° Registrazione serale g… - Diana74542692 : RT @gossiptv__: ??AMICI ANTICIPAZIONI?? ?? oggi si registra la quinta puntata del serale di #amici22 . a questa sera con le anticipazioni! ?? - SerieTvserie : Amici 22 serale anticipazioni quinta puntata 15 aprile 2023 (spoiler) -

La rivelazione di Gianmarco Petrelli sul Gf Vip La quinta puntata deldi22 andrà in onda il prossimo sabato 15 aprile su Canale 5 . Nell'attesa, Giulia Stabile e Gianmarco Petrelli sono ...Raimondo Todaro e Arisa vuotano il sacco: ecco cosa hanno rivelato i coach diSabato 15 aprile 2023 su Canale 5 andrà in onda la quinta puntata deldi. Tre le squadre ancora in ...... le provocazioni di Zerbi e Celentano funzionano ancora oppure no22: il grande ritorno di Maria De Filippi e le esagerazioni di Rudy Zerbi22 : ecco i concorrenti del22 , ...

Amici di Maria De Filippi, anticipazioni Serale del 15 aprile: ospiti ed eliminato | Spoiler SuperGuidaTV

Il ballerino Gianmarco Petrelli rivela il nome del suo concorrente preferito del Grande Fratello Vip. Gianmarco Petrelli è stato uno dei talenti più amati e apprezzati della ventiduesima edizione di A ...MILANO - I Pooh sono stati ospiti di RTL 102.5 in compagnia di Angelo Baiguini e Jody Cecchetto. Durante “W l’Italia”, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, ...