Amici 22, chi è il ballerino di latino Mattia Zenzola? (Di giovedì 13 aprile 2023) Mattia Zenzola è senza alcun dubbio uno dei ballerini più amati di Amici 22. Balla latino americano e il suo insegnante è Raimondo Todaro, che fin dall’inizio ha visto in lui un enorme potenziale nei balli latino americani, che sono proprio la disciplina del giovane. Mattia Zenzola ha 18 anni ed è nato il 15 gennaio del 2004 a Bari, dove ha sempre vissuto. La sua passione per il ballo è nata quando era solo bambino: sua madre, infatti, insegna zumba ed è proprio grazie ai suoi balletti che Mattia ha scoperto di amare anche lui il mondo della danza. Serale Amici 22, chi è il ballerino di latino americano Mattia Zenzola? Mattia Zenzola è ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 13 aprile 2023)è senza alcun dubbio uno dei ballerini più amati di22. Ballaamericano e il suo insegnante è Raimondo Todaro, che fin dall’inizio ha visto in lui un enorme potenziale nei balliamericani, che sono proprio la disciplina del giovane.ha 18 anni ed è nato il 15 gennaio del 2004 a Bari, dove ha sempre vissuto. La sua passione per il ballo è nata quando era solo bambino: sua madre, infatti, insegna zumba ed è proprio grazie ai suoi balletti cheha scoperto di amare anche lui il mondo della danza. Serale22, chi è ildiamericanoè ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... domenicomarock : Le fanbase tossiche hanno scritto cose terribili di produzioni/autori/opinionisti invocando reati, bullismo, denunc… - vwnitas : capisci di esser vecchia quando in tl vedi foto di ragazzetti e pensi “ma chi è sto bambino” per poi scoprire che è un concorrente di amici - claudiapani00 : Cmq dovreste iniziare a cercare qualcuno che vi voglia bene e che non vi faccia sentire così soli a tal punto di pa… - grullini1 : @gioaltomonte @GianOngarelli @DAVIDPARENZO @SusannaCeccardi Chi sarebbero i miei amici? - kenaitalia : Hai già preparato la lista di amici a cui dirlo? ?? -