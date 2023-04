Ambrosini telecronaca faziosa, fa sbottare Carlo Alvino (Di giovedì 13 aprile 2023) Carlo Alvino contesta la telecronaca di Milan-Napoli, in particolare la seconda voce tecnica affidata a Massimo Ambrosini. Molti sui social stanno contestando la telecronaca di Massimo Ambrosini a Prime Video. L’ex giocatore del Milan è apparso nettamente sbilanciato a favore della sua ex squadra. Pure Seedorf ha detto che la distribuzione dei cartellini gialli da parte dell’arbitro Kovacs è stata sbagliata, mentre da Ambrosini non è arrivata nessuna critica particolare. Al termine di Milan-Napoli, è arrivato anche il commento di Carlo Alvino che ha detto: “Milan-Napoli stasera si sono fronteggiati due “faziosi” uno in campo e l’altro al microfono, uno peggio dell’altro… Kovacs e Ambrosini“. Ma le contestazioni ad ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 13 aprile 2023)contesta ladi Milan-Napoli, in particolare la seconda voce tecnica affidata a Massimo. Molti sui social stanno contestando ladi Massimoa Prime Video. L’ex giocatore del Milan è apparso nettamente sbilanciato a favore della sua ex squadra. Pure Seedorf ha detto che la distribuzione dei cartellini gialli da parte dell’arbitro Kovacs è stata sbagliata, mentre danon è arrivata nessuna critica particolare. Al termine di Milan-Napoli, è arrivato anche il commento diche ha detto: “Milan-Napoli stasera si sono fronteggiati due “faziosi” uno in campo e l’altro al microfono, uno peggio dell’altro… Kovacs e“. Ma le contestazioni ad ...

