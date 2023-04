Ambrosini: "Mi dispiace se qualcuno s'è offeso, non volevo accusare Lozano, chiedo scusa" (Di giovedì 13 aprile 2023) Massimo Ambrosini, ex calciatore, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, durante "Radio Goal", ecco le sue parole: “Grazie a tutti coloro che mi hanno rivolto un pensiero per la morte di mia madre. In telecronaca ho detto più volte che il Napoli ha fatto un’ottima impressione soprattutto all’inizio. Poi è andato in difficoltà nel corso della gara. In telecronaca ho detto che la notizia peggiore per il Napoli non è stata la sconfitta, ma le assenze che ci saranno nella gara di ritorno (Anguissa e Kim). Il Napoli ha dato una risposta di grande personalità non permettendo al Milan di palleggiare nella prima parte di gara, ci sono diverse buone notizie per il Napoli. La gara di ritorno? Sarà un’altra partita bellissima. Pensavo di vedere una gara bloccata per mille motivi, invece ieri mi sono goduto una bellissima partita. Nella gara di ritorno il Milan non proverà a ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 13 aprile 2023) Massimo, ex calciatore, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, durante "Radio Goal", ecco le sue parole: “Grazie a tutti coloro che mi hanno rivolto un pensiero per la morte di mia madre. In telecronaca ho detto più volte che il Napoli ha fatto un’ottima impressione soprattutto all’inizio. Poi è andato in difficoltà nel corso della gara. In telecronaca ho detto che la notizia peggiore per il Napoli non è stata la sconfitta, ma le assenze che ci saranno nella gara di ritorno (Anguissa e Kim). Il Napoli ha dato una risposta di grande personalità non permettendo al Milan di palleggiare nella prima parte di gara, ci sono diverse buone notizie per il Napoli. La gara di ritorno? Sarà un’altra partita bellissima. Pensavo di vedere una gara bloccata per mille motivi, invece ieri mi sono goduto una bellissima partita. Nella gara di ritorno il Milan non proverà a ...

