Amazon Music trasmette lo Stagecoach Festival su Twitch e Prime Video (Di giovedì 13 aprile 2023) YouTube ha fatto del Festival Musicale Coachella una vetrina per le sue capacità di livestreaming, ma non è l'unico servizio di streaming con tali ambizioni. Amazon Music è stato nominato partner esclusivo per il livestreaming dello Stagecoach Festival, dedicato al country, che si terrà una settimana dopo il secondo weekend del Coachella, alla fine del mese. Non si tratta di uno streamfest che coinvolge tutti i palchi, ma Amazon Music trasmetterà il "Mane Stage" dello Stagecoach sul suo canale Twitch, oltre che attraverso il servizio Prime Video. Ci saranno anche attività di contorno, tra cui nuovi brani originali Amazon di alcuni degli ...

