Ama licenzia 33 netturbini a Roma | “Assenteisti cronici | hanno saltato 300 giorni di lavoro”

(Di giovedì 13 aprile 2023) L’assenteismo dilagante e immotivato ha portato, da novembre ad oggi, a 33menti tra idell’Ama: i dipendenti dell’azienda municipalizzata avevano l’abitudine di non presentarsi a, al punto che nel mese di dicembre avevano accumulato 300di “sparizioni”, spesso coperte grazie ad alcuni furbetti del cartellino che timbravano al posto loro. Il tasso di assenteismo nel 2022 aveva toccato il 19%, il responsabile delle Risorse umane, Antonio Migliardi, non ha potuto fare a meno che intervenire. Il codice disciplinare dell’azienda comporterebbe, dopo 4 volte che non ci si presenta asenza una motivata ragione, ilmento. Ma Ama si limitava a sospensioni di 10senza stipendio. Ora però si è passati al pugno duro. Alcuni ...

Trentatre licenziamenti dal primo novembre ad oggi. Inè record di personale cacciato, soprattutto per aver abusato delle assenze ingiustificate. L'abitudine a non presentarsi al lavoro è talmente diffusa che solo a dicembre si sono accumulati 300 ...Il lavoratore americano, fisiologicamente non è Checco Zalone, nonil 'posto fisso'. Per alcuni ... Leggi Anche Amazonancora: altri 9mila dipendenti a casa. La strage di posti di lavoro in ...Qual giornalista "gheusologo", comedefinirsi, ha pubblicato di recente per i tipi di Nero su ... dopo il diploma (lui sì, nel 1995) a comprova che il Bonelli nonsolo ragionieri, esperti ...

Ama licenzia 33 spazzini fannulloni: "Assenteisti cronici, sparivano 300 giorni al mese" Repubblica Roma

Stretta sulla gestione del personale da parte dell'azienda che si occupa dei rifiuti di Roma. Cacciato anche chi ha accumulato oltre un anno di giorni di ...Negli Stati Uniti il fenomeno delle grandi dimissioni ha coinciso con un aumento dell’inattività. Ma in Italia chi si è licenziato nel 2022 lo ha fatto per trovare un lavoro migliore ...