Alzheimer, con un semplice esame sarà possibile prevenirlo 10 anni prima (Di giovedì 13 aprile 2023) Alzheimer, con un semplice esame del sangue sarà possibile prevenirlo 10 anni prima. A dirlo uno studio svedese Uno studio condotto da un team di scienziati svedesi e pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Alzheimer’s & Dementia sostiene che presto sarà possibile diagnosticare con dieci anni di anticipo l’Alzheimer. Secondo lo studio, ciò sarà possibile attraverso uno specifico esame del sangue. Secondo quanto riportato da Akytg24 e secondo quanto sostenuto dagli scienziati del Karolinska Institutet di Svezia, la “presenza di livelli ematici elevati di glicani, strutture costituite da molecole di ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 13 aprile 2023), con undel sangue10. A dirlo uno studio svedese Uno studio condotto da un team di scienziati svedesi e pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica’s & Dementia sostiene che prestodiagnosticare con diecidi anticipo l’. Secondo lo studio, ciòattraverso uno specificodel sangue. Secondo quanto riportato da Akytg24 e secondo quanto sostenuto dagli scienziati del Karolinska Institutet di Svezia, la “presenza di livelli ematici elevati di glicani, strutture costituite da molecole di ...

