Altro che green | addio a eolico e solare | Rocca e Sgarbi bloccano gli impianti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gspazianitesta : Con i soldi dei contribuenti, in prima serata, la Rai ha esaltato l'occupazione illegale di un immobile (reato 'pun… - capuanogio : Vaciago su #Tuttosport: l'articolo 4 è diventato l'equivalente giuridico di quei robot da cucina che fanno tutto. I… - matteosalvinimi : ? Sanzioni pesanti per vandali che imbrattano e danneggiano beni culturali: approvato in consiglio dei ministri il… - annamarone : RT @capuanogio: Vaciago su #Tuttosport: l'articolo 4 è diventato l'equivalente giuridico di quei robot da cucina che fanno tutto. Il procur… - eunewsit : . @EleMazzoni a #Salute23 'C'è una dipendenza del 70% da Cina e India. Non dobbiamo smettere di fare approvvigionam… -

... gli inquirenti confermano il suo alibi e così l'inchiesta inizia a puntare su, in ... sfociate anche in una lite la notte di Capodanno del 2005 e in una causa civile fra le parti,avrebbe ...Nel nostro Paese è già vietata, ma - è l'intento del legislatore - anche se viene praticata in unPaese, dovrebbe essere perseguita. Se ne parla da anni e non si fa per un semplice motivo:...Quelle verità di cui lui era a conoscenza per il suo lavoro,condivideva con il gruppo eda quel gruppo non sarebbero dovuti uscire. Lo scorso 28 febbraio unutente del server "Thug ...

Altro che «stop alla Fornero»: neanche un euro per le pensioni Il Manifesto

Il teologo Massironi in un saggio pone domande radicali: quale futuro per i cristiani in un mondo sempre più lontano dal Vangelo Perché in molti credenti vince l’apatiaDi recente è ospite fisso di Che tempo che fa, programma di Fabio Fazio su Rai 3 la domenica sera. Vita privata Abbiamo visto chi è Maurizio Ferrini (Signora Coriandoli) ospite a Oggi è un altro ...