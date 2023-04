Altro che blocco navale! Con più immigrati oggi, avremo meno debiti domani. Lo dicono Meloni e Giorgetti (Di giovedì 13 aprile 2023) Nel Def appena pubblicato dal governo c'è una tabellina che spiega anche per i più tonti perché aprire le frontiere non è solo un atto d'altruismo ma un salvavita per l'Italia. I due avranno letto il documento che hanno vistato e firmato? Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 13 aprile 2023) Nel Def appena pubblicato dal governo c'è una tabellina che spiega anche per i più tonti perché aprire le frontiere non è solo un atto d'altruismo ma un salvavita per l'Italia. I due avranno letto il documento che hanno vistato e firmato?

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gspazianitesta : Con i soldi dei contribuenti, in prima serata, la Rai ha esaltato l'occupazione illegale di un immobile (reato 'pun… - capuanogio : Vaciago su #Tuttosport: l'articolo 4 è diventato l'equivalente giuridico di quei robot da cucina che fanno tutto. I… - peppeprovenzano : C'è un tizio, consulente di una grande azienda partecipata, che diventa Ministro, poi consulente di un nuovo Govern… - GBruttini : Hai ragione Phil pagliacci, non toccare il calcio e le affermazioni indiscutibili della sx. Noi che manteniamo un p… - AnnaRaisa8 : @mirroronthewo @LucaOnestini_11 Più che altro dovrebbe nascondersi in bagno lo ?? -