Altro che blocco navale! Con più immigrati oggi, avremo meno debiti domani. Lo dicono Meloni e Giorgetti (Di giovedì 13 aprile 2023) Nel Def appena pubblicato dal governo c'è una tabellina che spiega anche per i più tonti perché aprire le frontiere non è solo un atto d'altruismo ma un salvavita per l'Italia. I due avranno letto il documento che hanno vistato e firmato? Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 13 aprile 2023) Nel Def appena pubblicato dal governo c'è una tabellina che spiega anche per i più tonti perché aprire le frontiere non è solo un atto d'altruismo ma un salvavita per l'Italia. I due avranno letto il documento che hanno vistato e firmato?

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GA7_Official : Il razzismo va condannato ed estirpato, in qualsiasi forma, sempre. Ma vedere il razzismo ovunque, ed utilizzarlo… - capuanogio : Vaciago su #Tuttosport: l'articolo 4 è diventato l'equivalente giuridico di quei robot da cucina che fanno tutto. I… - lucianonobili : Abbiamo costruito le condizioni per fare il #TerzoPolo, abbiamo fatto la lista insieme ad Azione, che altrimenti no… - ScrivoArte : RT @pericarla: Che allegria, vivere e sentirsi vissuto. Arrendersi alla grande certezza, oscuramente, che un altro essere, fuori di me, mol… - Hermes733641760 : @saponepermani Se è successo veramente mi dispiace, ma morto un papa ne viene un'altro, con ciò non voglio dire che… -