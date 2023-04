Altri guai per la Juve | ma una giustizia sportiva che ha scelto di autosputtanarsi non aiuta il calcio

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 13 aprile 2023) Al direttore - Come valutare la missione di Macron in Cina? Nei termini illustrati ieri sul Foglio da Vittorio Emanuele Parsi: una manifestazione di gollismo fuori tempo massimo e di velleitario “gallismo” à la Asterix. Da un lato, una malintesa autonomia strategica dell’Europa, declinata in termini di equidistanza da Washington e Pechino. Dall’altro lato, un ossequio formale alle istituzioni dell’Ue, ma ribadendo che è Parigi a recitare un immaginario ruolo guida. Infatti, la compagna di viaggio del presidente francese, Ursula von der Leyen, ha dovuto sottostare a un diverso e umiliante protocollo. Il risultato non poteva che essere un enorme assist a Xi Jinping, che lo ha usato per mostrare il differente peso che la leadership cinese assegna a uno stato nazionale e a un “sovrastato artificiale”. Inoltre, Macron ha dovuto prendere atto che Xi Jinping non ha alcuna intenzione di essere ...