Alterava sentenze | avvocato interdetto per un anno

(ANSA) - CATANZARO, 13 APR - Alterava sentenze e notificava atti di precetti a società di telefonia, per richiedere, come difensore di controparti, pagamenti di somme non spettanti. Per questo motivo ...Il provvedimento è stato notificato dalla Polizia di Stato. Avrebbe manomesso atti per garantire somme ai suoi assistiti da una società telefonica ...